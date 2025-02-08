Дочь экс-мэра Самары Тархова признали потерпевшей по делу о его убийстве

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова, которая отбывает тюремный срок за вымогательство, признали потерпевшей по делу об убийстве родителей. Об этом РИА «Новости» заявил ее адвокат.

«Она признана потерпевшей по этому делу», — подтвердил он.

Юрист объяснил, что в этом статусе женщина может заявлять ходатайства, подавать заявления и представлять доказательства. Также потерпевшая имеет право подать гражданский иск о возмещении материального ущерба.

В расправе над бывшим градоначальником и его супругой обвиняют его 29-летнюю внучку. По версии следствия, девушка убила родственников и распилила их тела, а затем избавилась от улик. Предположительно, для совершения преступления она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. В следственном комитете подтвердили, что квартиру обработали щелочным раствором, сообщил RT.

Мать девушки находится в колонии за вымогательство в особо крупных размерах — она требовала 200 миллионов рублей у зампредседателя губернской думы.