Добытчики рыбы во Владивостоке получили реальные сроки за избиения матросов

Пять работников рыбодобывающей компании «Бринер» получили реальные сроки за то, что избивали матросов. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Владивостока.

Согласно приговору суда, работники, выходившие в море на судне «Святой Владимир», избивали матросов, чтобы те быстрее обрабатывали выловленную рыбу. Таким образом по возвращении с промысла они планировали больше заработать.

Они получили от трех лет и четырех месяцев до четырех лет и двух месяцев в колониях общего, строгого и особого режима.

В сентябре житель Ростовской области получил срок за избиение 17-летнего парня на улице. Мужчина сначала спровоцировал молодого человека на конфликт, а затем стал бить его руками, ногами и палкой.