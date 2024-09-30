Жителя Ростовской области приговорили к заключению за избиение 17-летнего юноши

В Ростовской области суд приговорил жителя Морозовска к одному году и двум месяцам исправительной колонии общего режима за умышленное избиение 17-летнего парня. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Следком.

Мужчина спровоцировал парня на конфликт, когда тот шел по по улице Тюленина. Злоумышленник начал избивать жертву руками и ногами, а затем взял палку и стал наносить удары по голове и туловищу.

Ранее ростовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности.