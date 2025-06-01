«До сих пор в себя прийти не могу». Очевидец рассказал подробности смертельного конфликта в Москве

Конфликт между подростками на Бескудниковском бульваре очевидцы приняли за ДТП

Смертельный конфликт между подростками на Бескудниковском бульваре в Москве вначале приняли за дорожно-транспортное происшествие. Об этом 360.ru рассказала Алла, которая в это время работала в магазине неподалеку.

Алла добавила, что конфликт произошел ближе к вечеру, около 16:00. По ее словам, полиция появилась на месте очень быстро.

«Вначале вообще сказали, что девушку просто машина сбила. Потом уже я вышла и вот это увидела», — рассказала она.

Я выбежала. Лучше бы я не выбегала, потому что я увидела, что там. Девушка уже лежала.

По ее словам, перед этим никаких криков или шума слышно не было, возможно, их заглушила музыка, игравшая в помещении.

«Я до сих пор в себя прийти не могу. Потому что я увидела человека, ноги на дороге, еще без мешка при чем», — добавила собеседница 360.ru.

Как рассказал другой источник 360.ru, правоохранители быстро оцепили место происшествия и, вероятно, уже приглашали родственников для опознания погибших.

«Привезли ее, она вышла, открывали пакет, в котором лежат трупы. Она подходила, смотрела. Возможно, на опознание привезли женщину», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что 17-летняя девушка прогуливалась с новым знакомым, когда к ним подошел ее бывший. Ссора быстро переросла в драку — парень избил соперника, после чего нанес девушке ножевое ранение. Она скончалась на месте. После этого нападавший покончил с собой.