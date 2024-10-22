Для водителя упавшего в Мойку автобуса запросили почти 7 лет тюрьмы

Прокурор запросил 6 лет и 10 месяцев для водителя автобуса, упавшего в Мойку

В Санкт-Петербурге прокурор Виктор Винецкий запросил шесть лет и 10 месяцев лишения свободы для водителя автобуса, который стал виновником аварии 10 мая, унесшей жизни семи человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в день трагедии Рахматшох Курбонов управлял исправным пассажирским автобусом, но превысил скорость, выехал на тротуар, наехал на металлическое ограждение и остановившиеся автомобили. Потом он протаранил ограждение моста и упал в Мойку.

Курбонову предъявили обвинения по статье о нарушении правил дорожного движения, приведшем к смерти нескольких лиц. Прокурор также предложил лишить виновного права управлять транспортными средствами на срок два года и 10 месяцев.

Под арест мужчину отправили 12 мая. Он не признал вину. Жена Курбонова утверждала, что ему пришлось выйти на работу после 20-часовой смены. Представители перевозчика настаивали, что водитель прошел медицинское обследование, а автобус был в исправном состоянии.