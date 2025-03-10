Для Митрошиной попросят меру пресечения, связанную с лишением свободы

В понедельник, 10 марта, СК ходатайствует об избрании меры пресечения для блогерши Александры Митрошиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Создательница многочисленных онлайн-курсов обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере. Известно, что на уклонении от налогов она заработала 127 миллионов рублей.

Чтобы придать видимость правомерного владения средствами, блогерша легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

Митрошиной уже предъявили обвинение. На допросе она полностью признала свою вину.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы», — подчеркнули в СК.