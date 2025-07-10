Сегодня 03:12 Миллиардные растраты и аффилированные компании. Что известно о деле директора МХАТ Кехмана СК провел обыски на работе и дома у директора МХАТ Кехмана 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

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Новости об обысках у директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана потрясли театральную общественность. Следственные действия проводят в театре и в доме управленца в Подмосковье. Что известно о Кехмане, уголовном деле и крупной растрате — в материале 360.ru.

Ситуация с обысками Утром 9 июля в МХАТ имени Горького явились силовики с обыском, директора учреждения доставили в Следственный комитет. Работали центральные аппараты СК и экономической безопасности МВД России в рамках уголовного дела статье УК «Растрата или присвоение в особо крупном размере». Визит силовиков случился сразу после возвращения директора театра из-за границы, сообщила «Фонтанка».

Фото: РИА «Новости»

По данным источника ТАСС, у Кехмана пока нет никакого процессуального статуса, RT сообщил, что Кехман не задержан, его опрашивают. Никаких обвинений директору МХАТ не предъявляли. Известно, что обыски прошли не только в театре, но и в доме Кехмана, расположенном в поселке Николино. Недвижимость театральный деятель приобрел два года назад за 12 миллионов долларов, якобы будучи банкротом.

Фото: РИА «Новости»

Реконструкция сцены Вопросы у следствия к Кехману возникли из-за реконструкции старой сцены театра, которая началась в 2022 году. Культурное учреждение закрыли на ремонт, стоимость госконтрактов оценили в два миллиарда рублей, сообщили «Известия». Однако по мнению Кехмана, стоимость ремонта составит от пяти до семи миллиардов рублей. В госконтракты входят работы по ремонту, разработка проектной документации, закупка и монтаж оборудования. Большая часть контрактов заключалась в 2022–2023 годах, в текущем году госзакупки театра превысили 130 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Перед началом ремонта Кехман рассказал «Известиям», что театру не нужна реконструкция, а необходим капитальный ремонт. Работа идет участками, сначала отремонтировали зрительный зал и фойе, заменили кресла и обновили отделку стен. Потом занялись гримерками и административной частью. Сейчас ремонтные работы начались на сцене.

Фото: РИА «Новости»

В январе 2025 года Кехман назвал сроки окончания работ. «Нас, безусловно, подвела ситуация, связанная с 2022 годом, когда многие поставщики отказались работать с Россией. Но все вопросы сейчас решены. Мы надеемся очень, что в октябре 2025 года мы откроемся с абсолютно новым сценическим комплексом», — заявил директор МХАТ в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото: РИА «Новости»

Что известно о деле о растрате Одним из самых крупных контрактов на ремонт сцены оказался тендер стоимостью почти один миллиард рублей, его выиграла компания «РСК-Ренессанс», генеральным директором которой числится Марат Каргинов. На сайте компании указано, что она занимается ремонтом, комплексной реставрацией и приспособлением к использованию объектов культурного наследия. Год назад «РСК-Ренессанс» уже получил госконтракт с МХАТ на сумму 267 миллионов рублей. С 2017 года компания Каргинова получила около 14 тендеров на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Примечательно, что основными заказчиками были Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета, где директором был Кехман.

Фото: РИА «Новости»

Также контракты от театров получала компания ООО «ГК-Эксперт», где директором был Каргинов. Существует еще несколько связанных с театрами организаций, учредителем которых является Каргинов. Еще одна немаловажная деталь — «РСК-Ренессанс» занимается реставрацией Биржи и подготовкой офиса дирекции Культурного форума, который возглавляет Владимир Кехман. Правоохранители заинтересовались компаниями Каргинова.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о Кехмане Кехман родился в 1968 году в Куйбышеве (Самаре). Первое образование получил в 1989 году в Самарском государственном педуниверситете на факультете иностранных языков, в 2009 году окончил продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. До недавнего времени был в основном известен как крупный бизнесмен — импортер бананов через гиганта отрасли, компанию JFC. В 2012 году его признали банкротом в Высоком суде Лондона после банкротства компании JFC. Тогда же он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. В 2017 году, после нескольких лет расследования, уголовное преследование в России прекратили в связи с истечением срока давности. При этом в 2018 году Высокий суд Лондона признал его виновным в мошенничестве, посчитав, что Владимир Кехман вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путем обмана и фальсификации документов. Директором Михайловского театра он стал в 2007 году и для многих это было внезапно, в 2015 перешел на должность худрука театра.

Интересно После назначения директором МХАТ Кехмана из театра уволился худрук Эдуард Бояков. Это стало неожиданностью для Минкультуры. Первым решением Кехмана на посту директора МХАТ стала отмена спектакля о Сталине «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Причиной назвали низкие продажи билетов. После назначения директором МХАТ Кехмана из театра уволился худрук Эдуард Бояков. Это стало неожиданностью для Минкультуры. Первым решением Кехмана на посту директора МХАТ стала отмена спектакля о Сталине «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Причиной назвали низкие продажи билетов.

Не покидая Михайловского, Кехман провернул ту же схему с Новосибирским государственным театром оперы и балета, став его директором. В 2021 году Кехман сменил на посту директора МХАТ Татьяну Доронину, в Михайловском в это же время он дебютировал как режиссер и актер. В 2023 году театральный деятель возглавил Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Фото: РИА «Новости»

Станет ли Кехман фигурантом уголовного дела Юристы рассказали «Известиям», чем грозит Кехману вызов в Следственный комитет. Его могут переквалифицировать как свидетеля, или же значительно ухудшить его процессуальный статус. Если статус Кехмана изменят на подозреваемого, то ему могут предъявить обвинения в зависимости от размера ущерба и обстоятельств. Кехману может грозить до 10 лет лишения свободы.

Фото: РИА «Новости»

«Скандалы, связанные с растратой бюджетных средств в культуре и театрах, случаются регулярно, особенно во время дорогостоящих реконструкций, закупки оборудования, костюмов, декораций. В театральной сфере <…> достаточно часто выявляются нарушения, связанные с нецелевым использованием средств, завышением стоимости работ, фиктивными контрактами или аффилированными фирмами-подрядчиками», — поделилась с изданием правозащитник Екатерина Кутузова. По словам юриста, в таких делах используют схемы с завышением сметы, проведением фиктивных тендеров, госзакупок и оформление подставных сотрудников. Также злоумышленники могут переводить бюджетные средства через цепочку аффилированных компаний на личные счета, списывать материалы и приписывать невыполненные работы. Эксперт отметила, что театральная сфера считается зоной риска из-за большого количества возможных коррупционных схем.