Миллиардные растраты и аффилированные компании. Что известно о деле директора МХАТ Кехмана
СК провел обыски на работе и дома у директора МХАТ Кехмана
Новости об обысках у директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана потрясли театральную общественность. Следственные действия проводят в театре и в доме управленца в Подмосковье. Что известно о Кехмане, уголовном деле и крупной растрате — в материале 360.ru.
Ситуация с обысками
Утром 9 июля в МХАТ имени Горького явились силовики с обыском, директора учреждения доставили в Следственный комитет. Работали центральные аппараты СК и экономической безопасности МВД России в рамках уголовного дела статье УК «Растрата или присвоение в особо крупном размере». Визит силовиков случился сразу после возвращения директора театра из-за границы, сообщила «Фонтанка».
По данным источника ТАСС, у Кехмана пока нет никакого процессуального статуса, RT сообщил, что Кехман не задержан, его опрашивают. Никаких обвинений директору МХАТ не предъявляли.
Известно, что обыски прошли не только в театре, но и в доме Кехмана, расположенном в поселке Николино. Недвижимость театральный деятель приобрел два года назад за 12 миллионов долларов, якобы будучи банкротом.
Реконструкция сцены
Вопросы у следствия к Кехману возникли из-за реконструкции старой сцены театра, которая началась в 2022 году. Культурное учреждение закрыли на ремонт, стоимость госконтрактов оценили в два миллиарда рублей, сообщили «Известия». Однако по мнению Кехмана, стоимость ремонта составит от пяти до семи миллиардов рублей.
В госконтракты входят работы по ремонту, разработка проектной документации, закупка и монтаж оборудования. Большая часть контрактов заключалась в 2022–2023 годах, в текущем году госзакупки театра превысили 130 миллионов рублей.
Перед началом ремонта Кехман рассказал «Известиям», что театру не нужна реконструкция, а необходим капитальный ремонт. Работа идет участками, сначала отремонтировали зрительный зал и фойе, заменили кресла и обновили отделку стен. Потом занялись гримерками и административной частью. Сейчас ремонтные работы начались на сцене.
В январе 2025 года Кехман назвал сроки окончания работ.
«Нас, безусловно, подвела ситуация, связанная с 2022 годом, когда многие поставщики отказались работать с Россией. Но все вопросы сейчас решены. Мы надеемся очень, что в октябре 2025 года мы откроемся с абсолютно новым сценическим комплексом», — заявил директор МХАТ в интервью телеканалу «Россия 24».
Что известно о деле о растрате
Одним из самых крупных контрактов на ремонт сцены оказался тендер стоимостью почти один миллиард рублей, его выиграла компания «РСК-Ренессанс», генеральным директором которой числится Марат Каргинов.
На сайте компании указано, что она занимается ремонтом, комплексной реставрацией и приспособлением к использованию объектов культурного наследия. Год назад «РСК-Ренессанс» уже получил госконтракт с МХАТ на сумму 267 миллионов рублей.
С 2017 года компания Каргинова получила около 14 тендеров на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Примечательно, что основными заказчиками были Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета, где директором был Кехман.
Также контракты от театров получала компания ООО «ГК-Эксперт», где директором был Каргинов. Существует еще несколько связанных с театрами организаций, учредителем которых является Каргинов.
Еще одна немаловажная деталь — «РСК-Ренессанс» занимается реставрацией Биржи и подготовкой офиса дирекции Культурного форума, который возглавляет Владимир Кехман.
Правоохранители заинтересовались компаниями Каргинова.
Что известно о Кехмане
Кехман родился в 1968 году в Куйбышеве (Самаре).
Первое образование получил в 1989 году в Самарском государственном педуниверситете на факультете иностранных языков, в 2009 году окончил продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
До недавнего времени был в основном известен как крупный бизнесмен — импортер бананов через гиганта отрасли, компанию JFC. В 2012 году его признали банкротом в Высоком суде Лондона после банкротства компании JFC.
Тогда же он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. В 2017 году, после нескольких лет расследования, уголовное преследование в России прекратили в связи с истечением срока давности.
При этом в 2018 году Высокий суд Лондона признал его виновным в мошенничестве, посчитав, что Владимир Кехман вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путем обмана и фальсификации документов.
Директором Михайловского театра он стал в 2007 году и для многих это было внезапно, в 2015 перешел на должность худрука театра.
Интересно
Не покидая Михайловского, Кехман провернул ту же схему с Новосибирским государственным театром оперы и балета, став его директором.
В 2021 году Кехман сменил на посту директора МХАТ Татьяну Доронину, в Михайловском в это же время он дебютировал как режиссер и актер. В 2023 году театральный деятель возглавил Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Станет ли Кехман фигурантом уголовного дела
Юристы рассказали «Известиям», чем грозит Кехману вызов в Следственный комитет. Его могут переквалифицировать как свидетеля, или же значительно ухудшить его процессуальный статус.
Если статус Кехмана изменят на подозреваемого, то ему могут предъявить обвинения в зависимости от размера ущерба и обстоятельств. Кехману может грозить до 10 лет лишения свободы.
«Скандалы, связанные с растратой бюджетных средств в культуре и театрах, случаются регулярно, особенно во время дорогостоящих реконструкций, закупки оборудования, костюмов, декораций. В театральной сфере <…> достаточно часто выявляются нарушения, связанные с нецелевым использованием средств, завышением стоимости работ, фиктивными контрактами или аффилированными фирмами-подрядчиками», — поделилась с изданием правозащитник Екатерина Кутузова.
По словам юриста, в таких делах используют схемы с завышением сметы, проведением фиктивных тендеров, госзакупок и оформление подставных сотрудников. Также злоумышленники могут переводить бюджетные средства через цепочку аффилированных компаний на личные счета, списывать материалы и приписывать невыполненные работы.
Эксперт отметила, что театральная сфера считается зоной риска из-за большого количества возможных коррупционных схем.