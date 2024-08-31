Директора Центра международного сотрудничества заподозрили в незаконной помощи мигрантам

Таганский суд Москвы отправил директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову под домашний арест до 21 сентября по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

«Надежде Поповой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября с установлением определенных ограничений и запретов», — отметили в инстанции.

Попова проходит по статьям «Организация незаконной миграции» и «Получение взятки».

По данным «Известий», она приглашала иностранцев в Россию по учебной визе, но эти люди не планировали учиться. Женщина продавала им студенческие визы в среднем за 80 тысяч рублей.

Два дня назад Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Он останется под стражей как минимум до 25 октября 2024 года.