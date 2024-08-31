Директора Центра международного сотрудничества заподозрили в незаконной помощи мигрантам

Директора Центра международного сотрудничества отправили под домашний арест

Таганский суд Москвы отправил директора Центра международного сотрудничества  Надежду Попову под домашний арест до 21 сентября по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

«Надежде Поповой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября с установлением определенных ограничений и запретов», — отметили в инстанции.

Попова проходит по статьям «Организация незаконной миграции» и «Получение взятки».

По данным «Известий», она приглашала иностранцев в Россию по учебной визе, но эти люди не планировали учиться. Женщина продавала им студенческие визы в среднем за 80 тысяч рублей.

Два дня назад Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Он останется под стражей как минимум до 25 октября 2024 года.

Глупая травля и нелепая война. Зачем немецкие власти накинулись на АдГ

Max Ludwig

Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ефимов: инвесторы приобрели более 20 помещений в исторических зданиях Москвы за полгода

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

Отец всей республики. Шесть лет со дня гибели Александра Захарченко

Наживка для собачьих боев. Волонтеры спасли истерзанную собаку с металлобазы в Химках

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте