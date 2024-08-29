Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Севастополя

Суд в Москве арестовал экс-замглавы Севастополя на 2 месяца по делу о коррупции

Фото: РИА «Новости»

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

Горлова арестовали до 25 октября 2024 года.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела не раскрываются.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова в начале августа, заявив, что за любое проявление коррупции должно последовать наказание.

Ранее стало известно, что следователи начали розыск активов арестованных генералов Минобороны.

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