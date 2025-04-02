Глава стройфирмы ответит в суде за хищение трех млн рублей у клиентов в Ижевске

Руководитель строительной фирмы в Ижевске оказался на скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Удмуртии.

По данным следствия, в 2019–2020 годах фигурант уголовного дела заключал контракты на строительство домов в Завьяловском районе. После получения предоплаты он делал вид, что начинает работы, но затем под разными предлогами переносил сроки.

Свои обязательства он так и не выполнил. Ущерб четырем пострадавшим составил более трех миллионов рублей. Мужчину задержали в феврале 2025 года. Сейчас утвердили обвинительное заключение, дело передали в суд.