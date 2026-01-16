Директора нацпарка «Куршская коса» отправили под домашний арест до 13 марта

Главу парка «Куршская коса» отправили под домашний арест за вырубку деревьев

Обвиняемого в незаконной вырубке деревьев директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину отправили под домашний арест до 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В ведомстве подчеркнули, что на такой мере пресечения настаивали следователи. Постановление в законную силу пока не вступило.

По версии следствия, Калина вместе со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал незаконную вырубку на участке в один гектар для дальнейшего строительства туристической гостиницы на территории национального парка.

Чтобы скрыть следы, директор «Куршской косы» пригнал технику для корчевания пней и выравнивания участка. Для работы он привлек своих подчиненных.

Сумма ущерба для охраняемой природной территории, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, превысила 12,7 миллиона рублей.

Следователи предъявили Калине обвинение в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору, совершенному с использованием служебного положения.

Генерального директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину задержали в минувшую среду, 14 января. На своем посту руководитель рекреационной территории работает с 2011 года.