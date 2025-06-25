Директор «Смарт Дома» обманул дольщиков на 146 миллионов рублей

Директора «Смарт Дома» приговорили к 9 годам колонии за мошенничество

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима директора компании «Смарт Дом» Олега Федорова, обвиняемого в мошенничестве на 146 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как установило следствие, Федоров организовал преступную группу, создав несколько юридических лиц под брендом «Смарт Дом». Через агрессивную рекламу в соцсетях мошенники привлекали клиентов, желающих построить частные дома.

Преступники намеренно усложняли процедуру оформления, разбивая процесс на множество этапов с отдельными договорами (проектирование, поставка материалов, строительные работы).

«В дальнейшем, получая от граждан денежные средства на полный комплекс заказанных работ, Федоров с подельниками свои обязательства выполняли лишь частично», — отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, они либо вообще не начинали строительство, либо ограничивались возведением лишь фундаментов и деревянных каркасов, создавая видимость работы.