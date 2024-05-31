Жителям Подмосковья напомнили о системе защиты прав дольщиков

Права дольщиков в Подмосковье находятся под особой защитой. Они могут быстро и удобно получить всю необходимую информацию о застройщиках и обратиться за консультацией в профильные ведомства. Об особенностях оформления договоров и цифровых сервисах в сфере недвижимости в интервью Юлии Минаковской на 360.ru рассказала начальник отдела предоставления госуслуг в электронном виде управления Росреестра области Дина Ильясова.

Договор купли-продажи недвижимости и договор участия в долевом строительстве имеет ряд отличий. Так, во втором случае увидеть свое будущее жилье можно только в виде проекта, а заплатить за него нужно сразу. Благодаря особенностям закона вложенные средства остаются под защитой: застройщик может получить их только после завершения работ. В случае банкротства или других трудностей в дело включается Фонд развития территорий. Он берет на себя обязательства по достраиванию домов или помогает жителям получить компенсации. Такая система позволила региону полностью решить проблему обманутых дольщиков.

Ознакомиться с договором жители могут в Единой информационной системе жилищного строительства или на сайте ДОМ.РФ. Как отметила Дина Ильясова, там размещена вся необходимая информация о застройщиках, законе, проектной документации и многое другое.

На что обратить внимание

При покупке недвижимости важно внимательно ознакомиться с планом объекта и его параметрами. Указанные в проекте данные должны полностью соответствовать действительности. Кроме того, важно ознакомиться с гарантийным сроком, а также с правами и обязанностями о принятии объекта и оплате.

«При покупке недвижимости, которая в процессе строительства, в первую очередь обращайте внимание на предмет договора. Обязательно должен быть план этого объекта, содержащий площади, параметры этого объекта. Дольщик должен понимать, что он сейчас видит в этом проекте перед собой, он это должен получить на выходе», — отметила она.

Важно также пройти государственную регистрацию договора долевого участия. Этот документ дает гарантию защиты прав, его можно оформить в цифровом формате или МФЦ. Услугу предоставляют в срок от одного до пяти рабочих дней.

По словам Дины Ильясовой, благодаря четко выстроенной системе в Подмосковье дольщики почти не испытывают трудностей в получении квартир. Однако единичные проблемы все же бывают. Решить их помогают в управлении Росреестра, где регулярно проводят горячии линии и личные встречи.

«У нас на регулярной основе осуществляются личные приемы и граждан. Для того, чтобы записаться, не надо ждать какое-то сумасшедшее количество дней. Это будет достаточно оперативно, у нас работают все телефоны, и мы вам окажем всю необходимую помощь. Конечно же, мы нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно оказывать свои услуги», — отметила она.

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