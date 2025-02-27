Дело завели на бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета

Против бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой возбудили уголовное действие о злоупотреблении должностными полномочиями. В 2024 году комиссия Минобрнауки обнаружила много финансовых нарушений, сообщило РИА «Новости» .

Силовики провели следственные действия в НГЛУ. Исполняющего обязанности ректора учебного заведения Никиту Авралева уведомили о мероприятиях, предъявив постановление и документы. Местонахождение Никоновой на данный момент неизвестно.

«Сотрудники работают корректно и вежливо, работники НГЛУ не оказывают каких-либо препятствий. Работа вуза не нарушена, все мероприятия b занятия проходят в штатном режиме», — отметили в университете.

Никонова с 2019 года по октябрь 2024 года возглавляла НГЛУ. Она покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий.

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