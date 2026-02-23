Директор «Крошки-картошки» получил пять суток ареста за хулиганство в метро

Суд в Москве арестовал на пять суток директора франшизы «Крошка-картошка» за нападение на женщину в метро. Об этом сообщил ТАСС .

В вагоне поезда на перегоне между станциями «Курская» и «Электрозаводская» 8 января мужчина «оскорбительно приставал к гражданке», столкнул ее рюкзак на пол, а затем ударил основанием ладони в переносицу и глаз. Женщина ударилась затылком о стену вагона.

В суде злоумышленник признал вину и подтвердил обстоятельства случившегося, но заявил, что не имел умысла причинять вред. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности.

Нападавший работает в ООО «Крошка-картошка», компания развивает сеть общепита. В организации ситуацию не комментировали.

