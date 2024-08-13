Появились подробности изнасилования и убийства двухлетней девочки в Чапаевске

СК: сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в заброшенном доме в Чапаевске

В Самарской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки из Чапаевска. Он совершил преступление в заброшенном здании неподалеку от жилых домов, сообщили «Известия» .

«[Дом] находится совсем недалеко от того места, где жил ребенок. Здесь есть несколько глухих комнат, в одной из которых педофил надругался над двухлетней девочкой», ― говорится в материале.

Несмотря на то, что заброшенное здание находится в нескольких метрах от жилых домов, никто из местных жителей не услышал криков ребенка.

Силовики задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи девочки. Мужчина воспользовался тем, что ребенок остался в какой-то момент во дворе частного жилого дома без присмотра. Он увел девочку в соседний заброшенный дом, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.