Дикость и Средневековье. В СПЧ высказались о демонстрации тела подростка в Чечне

Член СПЧ Меркачева: показ тела подростка на площади в Чечне — это Средневековье

Выставление тела напавшего на пост ДПС 17-летнего подростка на городской площади в чеченском Ачхой‑Мартане — это дикость и шаг в Средневековье. Такое мнение выразила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.ru» .

«По-моему, это дикость, Средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать», — сказала она.

Член СПЧ отметила, что развитие человечества подразумевало уход от кровной мести, публичных казней и актов жестокости.

«Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад», — отметила Меркачева.

По ее словам, показательные жестокие наказания плохо работают на практике. Они только ожесточают людей и поднимают уровень агрессии в обществе.

Ранее подросток в Ачхой-Мартане напал на пост ДПС — ранил ножом полицейского. В итоге нападавшего ликвидировали ответным огнем на месте ЧП. Как заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров в Telegram-канале, молодой человек действовал по приказу гражданина Украины.

Тело нападавшего выставили у здания местной администрации. Вокруг трупа собралась толпа.