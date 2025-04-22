Дикое племя линчевало туриста на глазах офицеров полиции в Эквадоре

В Эквадоре местные жители вытащили из пункта полиции британского туриста, а затем избили и заживо сожгли на глазах правоохранителей. Об этом сообщила местная газета Ecuavisa .

Все произошло в провинции Сукумбиос 20 апреля 2025 года.

Местные правоохранители задержали британского туриста по подозрению в убийстве. Они доставили его в полицейское управление, чтобы защитить от дальнейшего самосуда. До этого жители деревни Плайяс-дель-Куябено обвинили иностранца в том, что он лишил жизни их односельчанина.

Силовики планировали доставить задержанного в город Лаго-Агрио, но не успели. Разъяренная толпа людей ворвалась в участок, вытащила британца на улицу, где избила его и сожгла на глазах у офицеров полиции. Турист скончался на месте от полученных травм.

Ранее в Сеуле местный житель поджег многоэтажку огнеметом. В результате происшествия погибли три человека, выпавшие из окна. Помимо этого, пострадали еще девять жильцов дома.