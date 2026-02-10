Девушка на Алтае попыталась поджечь релейный шкаф

В Алтайском крае задержали 18-летнюю девушку при попытке поджечь железнодорожное оборудование. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

Жительницу Бийска завербовали во время поиска работы в одном из мессенджеров. Она купила легковоспламеняющуюся жидкость и попыталась поджечь релейный шкаф на участке Западно-Сибирской железной дороги в пригороде.

Ее обнаружили сотрудники ведомственной охраны и задержали. Происшествие не повлияло на движение поездов по этому участку пути.

Следственные органы управления ФСБ по региону предъявили задержанной обвинение по статье «Террористический акт». Суд на время расследования уголовного дела отправил девушку под стражу.

В январе жителя Пушкино задержали за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге. На допросе 24-летний мужчина признался, что вступил в контакт со сторонником ВСУ и поддался на уговоры совершить преступление.