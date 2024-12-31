Девочка в Индии забеременела после изнасилования дедом, отцом и дядей

В Индии девочка забеременела после того, как ее на протяжении нескольких месяцев насиловали дедушка, отец и дядя. Об этом сообщило издание NDTV .

Несовершеннолетняя жительница штата Уттар-Прадеш обратилась в полицию вместе со своей родственницей. Девочка рассказала силовикам, что подвергалась сексуальному насилию.

Полицейские отвезли девочку на медицинское обследование. Врачи установили, что она находится на втором месяце беременности. Надругавшихся над ней родственников отправили под стражу, им предъявили официальное обвинение. Точный возраст девочки неизвестен, но ей нет 16 лет.

Ранее московский суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима двух мужчин, изнасиловавших на улице девушку. Наблюдавший за происходящим третий соучастник получил четыре года тюрьмы.