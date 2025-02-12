Девятиклассник готовил нападение на школу в Бурятии. Как сорвали атаку

В Бурятии задержали девятиклассника, собиравшегося напасть на школу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

«У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению „коктейля Молотова“», — пояснил собеседник агентства.

Также известно, что школьник создал профиль в соцсетях под чужим именем и публиковал там посты. После задержания юношу отпустили под обязательство о явке.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в школе над этим подростком издевались. Раньше он хорошо учился, но после ссор с одноклассниками изменился в поведении. При этом ничего агрессивного с его стороны не замечали. На странице в соцсетях юноши были посты организации «Колумбайн»*.

*«Колумбайн» — запрещенная в России террористическая организация.