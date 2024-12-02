Девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попали в реестр террористов

Росфинмониторинг включил девять фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в реестр террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте ведомства .

В реестр включают за содействие терроризму и экстремизму в любом виде на основании информации от прокуратуры, СК, МВД, ФСБ и Минюста.

Ранее сторона защиты попросила отпустить из СИЗО трех фигурантов дела о теракте, которых недавно этапировали из Дагестана. Все трое — Забайдулло Исмоилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов — сегодня и попали в перечень.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», начали расстреливать беззащитных зрителей, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали 145 человек.