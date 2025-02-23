Учитель танцев и английского развращал шестиклассников в Москве

В Москве задержали учителя танцев и английского языка, который подозревается в растлении шестиклассников. По версии следствия, он занимался с учениками оральным сексом в качестве поощрения за хорошую учебу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Мужчина работал в Новой Москве. Также он проводил частные занятия на дому.

Первой о недопустимых методах обучения узнала мама одного из учеников. Мальчик рассказал ей, что преподаватель в качестве поощрения за хорошую учебу гладил его и целовал по всему телу во время занятий. Это продолжалось в течение полугода, начиная с осени 2023 года. В тот же день следователи узнали о еще одном пострадавшем, который также подвергался подобным поощрениям.

В феврале учителя задержали. На него было возбуждено уголовное дело по статье о насилии над несовершеннолетними. Следователи считают, что пострадавших может быть намного больше.

Ранее учителя подмосковной школы заподозрили в изнасиловании ученицы. Предположительно, 17 сентября в школе мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки.

