Десятки семей участников СВО остались с ипотекой за несуществующие дома

Около 300 семей в Ростовской области совершили сделку о покупке недвижимости, однако застройщик после получения денег не возвел дома и сбежал из России. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

По его данным, десятки семей участников СВО платят льготную ипотеку за несуществующую недвижимость. На участках стоят только фундаменты, хотя за дома заплатили более 100 миллионов рублей.

Пострадавшие рассказали, что мошенник-застройщик сбежал в Армению, его объявили в международный розыск.

По информации Telegram-канала Don Mash, компания обещала достроить дома до конца года. Против владельцев организации возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Лазаревский районный суд в Сочи приговорил мошенника-застройщика к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина в 2023 году убедил 30 человек вложиться в строительство многоквартирного дома. Преступник показал им липовое разрешение и залил бетонную площадку, чтобы создать видимость строительных работ.

Всего пострадавшие дольщики вложили в проект свыше 90 миллионов рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь и закрыл офис.