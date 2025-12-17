Десятки семей участников СВО остались с ипотекой за несуществующие дома
Readovka: в Ростовской области мошенник-застройщик обманул сотни семей
Около 300 семей в Ростовской области совершили сделку о покупке недвижимости, однако застройщик после получения денег не возвел дома и сбежал из России. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
По его данным, десятки семей участников СВО платят льготную ипотеку за несуществующую недвижимость. На участках стоят только фундаменты, хотя за дома заплатили более 100 миллионов рублей.
Пострадавшие рассказали, что мошенник-застройщик сбежал в Армению, его объявили в международный розыск.
По информации Telegram-канала Don Mash, компания обещала достроить дома до конца года. Против владельцев организации возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее Лазаревский районный суд в Сочи приговорил мошенника-застройщика к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина в 2023 году убедил 30 человек вложиться в строительство многоквартирного дома. Преступник показал им липовое разрешение и залил бетонную площадку, чтобы создать видимость строительных работ.
Всего пострадавшие дольщики вложили в проект свыше 90 миллионов рублей. После получения денег мошенник перестал выходить на связь и закрыл офис.