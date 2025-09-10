Рецидивиста из Воронежа осудили в Сочи за обман дольщиков на 90 млн рублей

Лазаревский районный суд в Сочи вынес приговор рецидивисту из Воронежа, обвиняемому в крупном мошенничестве. Подробности сообщила « Кубань 24 ».

Установлено, что в 2023 году мужчина купил земельный участок и убедил 30 человек вложиться в строительство многоквартирного дома. Он предъявил фальшивое разрешение и залил бетонную площадку, чтобы создать видимость активной работы.

Потерпевшие из разных регионов России вложили в проект свыше 90 миллионов рублей. Однако вскоре застройщик перестал выходить на связь, а офис оказался закрыт.

Мошеннику назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также обязали возместить ущерб.