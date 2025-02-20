Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел в Шатуре

Полицейские и сотрудники администрации округа посетили точки общественного питания и торговли в Шатуре и Рошале. Рейды по проверке документов у приезжих проводятся в муниципалитете регулярно.

В ходе проверки было обнаружено нарушение миграционного законодательства в нестационарной торговой точке на проспекте Ильича у автовокзала. Торговавшая овощами женщина, которая является гражданкой Таджикистана и плохо говорит по-русски, не смогла предъявить сотрудникам полиции патент. Продавца доставили в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств.

За нарушение закона женщине грозит штраф. Чтобы вернуться к работе, ей необходимо встать на миграционный учет и оформить документы в течение 15 дней.

«С каждым рейдом порядка больше, и объекты нестационарной торговли мы приводим в соответствующий вид. По результатам прошлого рейда результаты уже лучше», — отметила начальник управления инвестиций и экономического развития администрации Шатуры Елена Литвинова.

Напомним, с 5 февраля в России введен реестр контролируемых лиц на базе сайта МВД. В него заносятся данные иностранных граждан, пребывающих на территории страны незаконно. На них налагается ряд ограничений. Для физических и юридических лиц за оказание услуг нелегалам предусмотрена административная ответственность.