Десятки иностранцев арестовали в Саудовской Аравии за аморальные действия

FT: в Саудовской Аравии более 50 человек арестовали за аморальные действия

Более 50 человек задержали в Саудовской Аравии по подозрению в безнравственных действиях, в том числе в проституции и попрошайничестве. Об этом сообщила газета Financial Times .

По ее данным, среди задержанных есть десятки иностранных граждан.

«Десятки иностранцев арестовали за „аморальные действия“ в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к работе в качестве уличных попрошаек», — отметило издание.

Закон об ответственности за безнравственные действия вступил в силу в 2019 году, но подразделение для борьбы с такими преступниками создали в Саудовской Аравии недавно.

Ранее в Петербурге арестовали иностранного гражданина, который открыл караоке-клуб. Ему предъявили обвинение по статье «Организация занятия проституцией».

По версии следствия, иностранец открыл для соотечественников бордель с несовершеннолетними. Правоохранители провели обыски, устанавливаются возможные сообщники задержанного.