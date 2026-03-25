Депутата Госсобрания Башкирии Локотченко посадили на 10 лет за взяточничество

Советский районный суд Уфы вынес приговор депутату Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Алексею Локотченко. Его признали виновным в посредничестве и взяточничестве и приговорили к 10 годам колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Следствие установило, что депутат вместе со своим приятелем предложили женщине, в отношении которой было уголовное преследование, стать посредником при передаче взятки должностным лицам Минобороны.

За вознаграждение в размере 10 миллионов рублей он гарантировал оформление подложного контракта о прохождении военной службы без ее реального выполнения. Согласно плану, это должно было обеспечить приостановку расследования и снятие с женщины уголовной ответственности.

Также парламентарий потребовал знакомую вручить 200 тысяч военному комиссару в качестве взятки за военный билет. Хотя на самом деле передавать средства чиновнику он не собирался.

«Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — заявила пресс-служба судов.

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании своего заместителя Андрея Фалейчика. Он отметил, что речь идет о расследовании, связанном с прежним местом работы Фалейчика.