Депутата думы Иркутска заподозрили в контрабанде

В Приморском крае против депутата думы Иркутска Георгия Ни и его подельника Павла Хахураева возбудили уголовное дело. Они проходят по статье о контрабанде особо ценных диких животных, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник и его сообщники отправили из Иркутска в Находку, чтобы затем перевезти через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, стратегически важные ресурсы под видом продуктов питания. В частности, подозреваемые направили 99 мускусных желез кабарги, общий вес которых составил почти два килограмма.

Однако сделка не состоялась, так как стратегически важные ресурсы изъяли у посредника, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии в прошлом мае в гараже, расположенном на улице Куйбышева в Находке.

Правоохранители задержали подозреваемых в Иркутске 23 июня, их вскоре привезут к следователям на допрос во Владивосток.

Ранее глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов сообщил, что за прошлый год российским пограничникам удалось пресечь контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов более чем на 500 миллионов рублей. Также силовики помешали вывезти из РФ культурные ценности на общую сумму в 100 миллионов рублей.