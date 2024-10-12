Дело журналистки Кеворковой направили в гарнизонный суд

Следствие завершило расследование дела журналистки Надежды Кеворковой*, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» рассказал ее адвокат Калой Ахильгов.

«Надежде, наконец, предъявили обвинение в окончательной редакции. <…> Полагаю, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу», — отметил адвокат.

Ахильгов подчеркнул, что никаких сюрпризов в обвинительном заключении нет. Кеворкову* обвиняют в оправдании терроризма за два поста в Telegram-канале.

Один про движение Талибан**, второй — перепост заметки от 2010 года за авторством журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик.

Кеворкову* арестовали 7 мая. Изначально журналистку отправили под арест на два месяца. В середине мая Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

* включена в России в перечень террористов и экстремистов.

** движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.