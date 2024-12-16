Дело завели в Башкирии после видео с извинениями за фото с флагом

СК в Башкирии возбудил дело после видео с извинениями за фото с флагом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению в Башкирии завести уголовное дело после того, как представители экстремистской организации заставили публично извиниться двух молодых людей за размещенное в социальных сетях фото с флагом Российской империи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях завирусилось видео, на котором два подростка приносят извинения на камеру за сделанный снимок.

«Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Башкортостану И. Г. Масаллимову завести уголовное дело и представить доклад. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — отметили в СК.

Ранее в Казани завели уголовное дело на молодых людей, которые пытались потушить Вечный огонь.