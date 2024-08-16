Дело завели после гибели сотрудников Народного фронта в Курской области

СК завел дело после гибели в курском приграничье 2 сотрудников Народного фронта

Фото: РИА «Новости»

Главное военное следственное управление СК России завело уголовное дело по факту гибели двух сотрудников Народного фронта в приграничных районах Курской области в результате агрессии ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Военные следственные органы Следственного комитета России завели уголовное дело после факту гибели двух сотрудников и одного активиста Народного фронта в результате агрессии вооруженных формирований Украины», — заявили в ГВСУ.

В пресс-службе общественного движения ранее сообщали, что в результате прямого попадания снаряда в автомобиль погибли двое сотрудников — координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Соколов Давид и медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Ковалев Николай.

В Народном фронте отмечали, что активисты и сотрудники помогали вывозить в пункты временного размещения местных жителей, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен.

Ранее стало известно, что ВСУ разрушили мост в районе курского поселка Глушково.

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