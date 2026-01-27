Дело заочно арестованной в России Юлии Тимошенко рассмотрит Басманный суд

Уголовное дело заочно арестованной и объявленной в международный розыск депутата Верховной рады Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко рассмотрит Басманный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что Тимошенко проходит обвиняемой по уголовному делу о публичном распространении фейков о российской армии.

Речь идет о публикации политика в одной из социальных сетей, где она ложно заявила о причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене.

В Министерстве обороны назвали эти сообщения провокацией, инициированной украинскими журналистами.

В декабре прошлого года суд вынес решение о заочном аресте Тимошенко. С 2024 года политик находится в международном розыске.

В середине января Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило лидера партии «Батькивщина» в подкупе депутатов Верховной рады для влияния на предстоящие выборы в парламент. В минувший понедельник, 26 января, Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения обвиняемому политику и разрешил Тимошенко покидать Киевскую область и общаться с депутатами. Вердикт вынесли после внесения залога в 33,3 миллиона гривен (около 765 тысяч долларов).