Дело возбудили после ЧП с катером на Амуре в Хабаровске

Уголовное дело возбудили в Хабаровске после опрокидывания катера на реке Амур. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК .

На борту катера было пять человек. Он перевернулся в ночь на 7 июля близ Краснофлотского района Хабаровска.

После опрокидывания судно затонуло. Два человека смогли самостоятельно доплыть до берега. Где находится управлявший катером и еще два пассажира — пока неизвестно. Их поиски продолжаются.

Дело по факту ЧП возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.