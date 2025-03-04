Дело против владельцев нелегального игорного дома в Москве передадут в суд

Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение против организаторов нелегального казино на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления надзорного ведомства.

По данным следствия, женщина, трое мужчин и их подельники организовали незаконный игорный дом. Чтобы их деятельность дольше оставалась в тайне, они приглашали только проверенных клиентов, а новички могли прийти в клуб только по согласованию с организаторами.

Однако правоохранительные органы все равно вскоре узнали обо всем и задержали причастных. У них изъяли игорное оборудование, ноутбуки, карты и фишки. Обвиняемые частично признали вину, им грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее суд вынес приговор ОПГ из 22 человек, которая проводила азартные игры в Москве и Одинцове. Организаторы подпольного казино получили сроки вплоть до 14 лет колонии.