Суд вынес приговор 22-м членам банды за проведение азартных игр в Одинцове

В Одинцове 22-м членам преступного сообщества вынесли приговор по уголовному делу об организации азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

С 2020 по 2021 год организаторы совместно с участниками банды проводили азартные игры. Мероприятия проходили в нежилом здании в Москве и в жилом доме в Одинцове.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Одинцовской городской прокуратуры приговорил организаторов преступного сообщества к лишению свободы на срок от 10 лет и двух месяцев до 14 лет, соучастникам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 10 лет», — рассказали в прокуратуре.

По данным СК, фигуранты разработали структуру преступного сообщества, определи количество и состав участников, а также порядок взаимодействия друг с другом. Следователи изъяли игорное оборудование, технические устройства, деньги и черновую бухгалтерию.

В начале февраля сотрудники полиции в Санкт-Петербурге закрыли нелегальное казино. Оно находилось в одной из квартир в Петроградском районе.