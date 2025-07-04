Дело против мошенников, лишивших Долину квартиры, передали в прокуратуру

Следствие по делу против мошенников, из-за которых народная артистка России Лариса Долина потеряла квартиру и крупную сумму денег, завершено, материалы передали в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
Прошлым летом мошенники выманили у певицы 180 миллионов рублей. Часть она перевела на «безопасный счет», а часть — деньги, вырученные от продажи квартиры в Ксеньинском переулке, — отдала курьеру.
Обвиняемыми по делу стали сама женщина-курьер, которой инкриминируют еще три аналогичных эпизода, и трое ее подельников. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с них отобранные средства. Кроме того, квартиру вернули в собственность Долиной, отказав в иске новой покупательнице жилья Полине Лурье.
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