Дело против блогера Маркаряна передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против блогера Арсена Маркаряна. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — уточнили в Следкоме.

Скандально известного блогера обвинили по двум уголовным статьям: реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества.

Маркарян стал известен широкой публике после провокационных роликов, в которых оскорблял женщин и призывал мужчин сводить все общение с противоположным полом к сексу.

Помимо этого, по словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, блогер унижал бойцов СВО и призывал бомбить Москву.