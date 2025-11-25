Дело об отравлении 350 человек салатом «Кухни на районе» передали в суд

Руководителей сервисов доставки еды «Локалкитчен» и «Савон-К» будут судить за массовое отравление салатом «Лобио», при котором пострадали 350 человек, а двое из них умерли от ботулизма. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«В суд направлено уголовное дело о производстве и реализации пищевой продукции, употребление которой повлекло массовое заболевание ботулизмом, в том числе со смертельным исходом», — указали в ведомстве.

По данным следствия, в мае–июне 2024 года Владимир Шин, руководитель ООО «Савон-К», купил фасоль для продажи. По его указанию рабочий Карим Норматов, не имея специальных знаний в пищевой промышленности, сварил фасоль и упаковал ее в вакуум.

При этом он нарушил санитарные нормы, правила термообработки и условия стерилизации. В результате в фасоли образовался ботулотоксин, опасный для здоровья.

В июне 2024 года генеральный директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин купил зараженную продукцию. Вместе с руководителем отдела качества Еленой Машковой он решил сэкономить деньги и не провел нужные микробиологические исследования.

Они использовали эту фасоль для приготовления салата «Лобио» и продали его через интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат».

После употребления салата произошло массовое отравление, вызванное ботулизмом. Два человека погибли, 298 получили травмы разной степени тяжести, а у 52 человек возникла реальная угроза для жизни. К счастью, им удалось помочь вовремя, и они остались живы.

«Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей, часть которого ООО „Локалкитчен“ добровольно компенсировало», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело передано в Люблинский районный суд Москвы для судебного разбирательства.

Ранее Следственный комитет начал уголовное расследование из-за вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Заболели 43 человека, среди них 25 детей. Массовое отравление могло произойти из-за готовой пищевой продукцией ООО «Восток», реализованной в магазинах торговой сети «Николаевский».