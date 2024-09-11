Дело о теракте возбудили после схода локомотива и 11 вагонов под Белгородом

Уголовное дело о теракте возбудили после схода вагонов поезда в Белгородской области. На месте происшествия сейчас продолжают работать следователи Западного МСУТ СК, подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.
ЧП произошло 10 сентября на 697-м километре перегона Новый Оскол — Волоконовка Белгородской области.
Причиной стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта, подчеркнули в СК. В результате схода тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов машинист и его помощник не пострадали.
В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествия. Лица, причастные к теракту, устанавливаются.
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