Дело о теракте возбудили после схода локомотива и 11 вагонов под Белгородом

Уголовное дело о теракте возбудили после схода вагонов поезда в Белгородской области. На месте происшествия сейчас продолжают работать следователи Западного МСУТ СК, подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.

ЧП произошло 10 сентября на 697-м километре перегона Новый Оскол — Волоконовка Белгородской области.

Причиной стало вмешательство в работу железнодорожного транспорта, подчеркнули в СК. В результате схода тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов машинист и его помощник не пострадали.

В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествия. Лица, причастные к теракту, устанавливаются.