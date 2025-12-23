Дело о подготовке теракта в преддверии 9 Мая в Подмосковье передали в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова, обвиняемого в подготовке теракта в преддверии 9 Мая. Материалы после утверждения обвинительного заключения направили в суд, сообщила пресс-служба СК РФ .

По данным следствия, Бызов разделял радикальные националистические взгляды и вступил в контакт с представителями террористической организации, запрещенной в России и действующей на стороне Украины. В 2024–2025 годах он публиковал в мессенджерах материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Как установили правоохранители, обвиняемый согласился за вознаграждение в пять тысяч долларов в криптовалюте совершить теракт 9 мая 2025 года возле военного объекта в Московской области. По указанию кураторов он вел наблюдение за объектом, передавал информацию и должен был забрать взрывное устройство из тайника, установить его и привести в действие дистанционно.

Преступление удалось предотвратить на стадии подготовки. В ходе обыска в квартире Бызова и осмотра его телефона силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, а также переписку с координаторами.

В основу обвинения легли результаты экспертиз, данные оперативно-розыскных мероприятий, показания свидетелей и признание самого фигуранта. В отношении предполагаемых кураторов и других причастных лиц расследование выделено в отдельное производство.

