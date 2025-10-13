Дело о подготовке покушения на Симоньян направят в прокуратуру и в суд

Следственный комитет в ближайший месяц передаст дело обвиняемых в подготовке покушения главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в прокуратуру, а затем в суд. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам одного из участников процесса, обвиняемым продлили арест до 7 ноября.

«До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — отметил он.

Ранее стало известно, что обвиняемые в покушении частично признали свою вину. В совершении преступлений по статьям об участии в террористическом сообществе, разбое, публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти или вражды они не сознались. По данным источника агентства, фигуранты признали вину только в в хулиганстве.

Покушение на Симоньян и журналистку Ксению Собчак предотвратили летом 2023 года. ФСБ задержала подозреваемых, которые вели разведку по адресам потенциальных жертв.