Дело о госизмене возбудили в Мордовии против украинца, выдавшего себя за беженца | 360°

Криминал 03 мая 2024, 13:58 Дело о госизмене возбудили в Мордовии против украинца, выдавшего себя за беженца ФСБ возбудила дело о госизмене против украинца, который выдал себя за беженца РИА «Новости»

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Уголовное дело о государственной измене возбудили против украинца, который приехал в Мордовию под видом беженца с гражданством России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального УФСБ.

После начала спецоперации злоумышленник попытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медкомиссию. В 2022 году в составе группы беженцев его распределили в Мордовию, где он получил российский паспорт.

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«Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций», — отметили в ФСБ.

Мужчину задержали при попытке поджечь военкомат по заданию ГУР Украины в 2023 году. Тогда против него возбудили дело о покушении на теракт.

В ЛНР ранее задержали женщину, которая помогала ВСУ наносить удары по ВС России. Злоумышленница призналась в передаче данных украинским боевикам.