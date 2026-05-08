Дело о драке в Подмосковье, где погиб футболист Ерошевич, рассмотрят присяжные

Уголовное дело о драке в Московской области, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, будет рассматривать суд присяжных. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» один из участников разбирательства.

«Его рассмотрят с присяжными заседателями, до сих пор проходит их отбор», — сказал он.

Дело передали в суд Подмосковья в конце февраля. По нему проходят четверо иностранцев, которых в зависимости от роли и степени участия обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего», а также в хулиганстве по предварительному сговору и побоях.

Как выяснили следователи, в конце лета прошлого года на парковке возле бара в Щелкове двое обвиняемых поссорились с двумя парнями, одним из которых оказался футболист Арсений Ерошевич. Потом к конфликту присоединились еще трое мужчин, началась драка.

Ерошевича доставили в больницу с множественными травмами, где он умер через несколько дней. Четырех нападавших задержали. Пятый участник, который был одним из зачинщиков, скрылся, его объявили в международный розыск, а дело выделили в отдельное производство.