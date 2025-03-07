Дело лжеврача Никонова суд рассмотрит в закрытом режиме

Гагаринский суд Москвы начал рассмотрение дело лжеврача Николая Никонова и его супруги, которые «лечили» детей с ДЦП, не имея нужного образования. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд приступил к рассмотрению дела по существу, заседания проходят в закрытом режиме», — заявили в суде.

Николая и Лилию Никоновых обвиняют в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следующее заседание назначено на 4 апреля.

По данным следствия, в 2018–2020 годах Никонов занимался «лечением» детей с ДЦП по своей «уникальной методике». «Лжеврач» провел курс массажа мальчику 2017 года рождения, получив от родителей более трех миллионов рублей. Состояние ребенка не улучшилось, родителям пришлось обратиться в больницу.

Уголовное дело на Никоновых завели в 2022 году. «Лжедоктор» и его жена скрылись от следствия. Их задержали в Казахстане и экстрадировали в Россию.