Чету мошенников, «лечивших» детей с ДЦП, будут судить в Москве в ближайшее время

Дело семейной пары, обманувшей семьи детей с ДЦП, направили для передачи в суд

Уголовное дело против семейной пары, обманувшей несколько родителей с детьми, страдающими ДЦП, направили для передачи в суд. Ни муж, ни жена свою вину не признали, сообщили в ГСУ СК по Москве.

Фигурантов дела зовут Николай и Лилия Никоновы. Их обвиняют в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год Никонов, не имея медобразования, выдавал себя за специалиста, который якобы может лечить детей с ДЦП.

«Обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, он провел курс массажей, за который в общей сумме получил более трех миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

На этих сеансах Николаю периодически помогала жена, а иногда делала массажи вместо него. Состояние здоровья девочки тем временем ухудшалось. В конце концов родители обратились к врачу в одну из государственных больниц.

Во время предварительного следствия выяснилось, что мошенники успели обвести вокруг пальца еще одну семью с ребенком, которому диагностировали ДЦП. У них они успели выманить за свои массажи более 500 тысяч рублей.

В СК отметили, что сначала Никоновы смогли скрыться от следствия, сбежав в другую страну. Их заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Обнаружить чету преступников удалось в Казахстане, там их задержали и экстрадировали в Москву.

На допросе обвиняемые не признали свою вину. В настоящее время по делу собрали достаточную доказательственную базу и передали дело для направления в суд.