Дело изнасиловавшего женщину таксиста-отравителя из Электростали передали в суд

Подмосковные следователи передали в суд материалы по уголовному делу против работавшего таксистом жителя Электростали. Его обвинили в изнасиловании пассажирки, которую он предварительно опоил наркотиками. От запрещенного вещества женщина умерла. Подробности сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве уточнили, что свою пассажирку таксист-отравитель подобрал 22 января 2024 года. В Электростали женщина оказалась по ошибке. Во время поездки на электричке она пропустила свою остановку.

Водитель предложил свои услуги. В процессе разговора он узнал, что пассажирка не местная. Он предложил ей напиток с подмешанным наркотиком, а когда у женщины помутнилось сознание, таксист ее изнасиловал. Пассажирка в себя не пришла и скончалась. Тело таксист выбросил в лесу, где через три дня его нашли прохожие.

Своей вины задержанный не признавал. Но криминалисты доказали его причастность к смерти потерпевшей, проведя более 50 допросов и 24 экспертизы, включая генетическую и наркологическую. Дело с обвинительным заключением в незаконном обороте наркотиков, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера следователи передали в суд Электростали для рассмотрения по существу.

Соседи таксиста рассказали 360.ru, что семьи и детей у него не было.

Одна из местных жительниц уточнила, что пассажирка скончалась в его квартире.

«Когда я у него спрашивала, зачем ты ее вывез, почему не вызвал полицию? Он сказал, что испугался», — рассказала соседка.

Подруга погибшей в беседе с 360.ru заявила, что женщина снимала квартиру в Железнодорожном. В тот день она гуляла по Москве со своей знакомой. На связь она перестала выходить после выхода со станции метро «Площадь Ильича». Она планировала добраться до Белгорода к бабушке на следующий день.

Ранее подмосковные следователи передали в суд уголовное дело против жителя Балашихи, отравившего своих родственников для вступления в наследство. На преступление он пошел из-за долга в три миллиона рублей.