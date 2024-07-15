Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова направили в суд

Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова в отсутствии подсудимого

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Тверской суд Москвы рассмотрит в заочном порядке уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Дело в отношении Бажанова <…> поступило в суд для рассмотрения по существу», — сообщил источник агентства.

Бажанов объявлен в международный розыск. Его подозревают в хищениях на сумму 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт», основателем которого является Бажанов.

Ранее сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова арестовали до 29 августа. Мужчину обвинили в участии в занимавшейся мошенничеством организованной преступной группировке.

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