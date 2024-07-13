Суд арестовал сына бизнес-коуча Закхайм

Сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова заключили под стражу до 29 августа. Мужчину обвиняют в участии в занимавшейся мошенничеством ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры
Против ареста возражал адвокат обвиняемого, он просил суд избрать в качестве меры пресечения залог, запрет определенных действий или домашний арест.
Ранее в СИЗО отправили саму Наталию Закхайм, ее мужа Андрея Краснова и их бизнес-партнера Любовь Струлеву. По версии следствия, бизнес-коуч возглавила в 2021 году преступную группу, которая под предлогом прохождения бизнес-курсов похищала у граждан деньги. Подсудимых обвиняют в трех эпизодах мошенничества.