Дело блогеров Чекалиных о незаконном выводе 250 млн рублей направили в суд

Дело блогеров Артема и Валерии Чекалиных, которых обвинили в нелегальном выводе из России более 250 миллионов рублей, направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерии и Артема Чекалиных. <…> Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

Чекалиным предъявили обвинение по статье о проведении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или рублях на счета зарубежных получателей с применением фальшивых документов.

Следователи выяснили, что в период с сентября 2021года по февраль 2022 года Чекалины, Роман Вишняк и их сообщники во время продажи в интернете фитнес-марафонов отправили свыше 251,6 миллиона рублей на счет нерезидента, предоставив кредитной организации поддельные документы о целях перевода.